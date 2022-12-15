Важное 15 декабря 2022, 08:52 Андрей Воробьев: Подмосковье откажется от централизованных фейерверков на Новый год Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Масштабных новогодних фейерверков в Подмосковье не ожидается, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Но запрета на салюты для жителей не будет. Основной акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей. Об этом глава региона сообщил в интервью на радио Sputnik.

«Мы исходим из того, что все, что необходимо для новогоднего отдыха детей, семей, мы должны обеспечить. Лыжи, прогулки, кто-то любит музеи. Все это готово на новогодние каникулы», — рассказал глава региона Воробьев.

Реклама

Губернатор назвал «главным козырем» природу и напомнил, что в Подмосковье каждый год к зимним праздникам делают освещенную лыжню в каждом муниципалитете.

Реклама

«Важный момент — наши дети. Они связывают Новый год с волшебством, чудом, и мы не можем их подвести», — считает Андрей Воробьев.

В муниципалитетах будут устраивать елки. Для детей военнослужащих в «Крокусе» устроят большое представление с подарками.

Глава Подмосковья напомнил, что в регионе не будет новогодних фейерверков, хотя запретить отдельным семьям запускать их власти не смогут.

От масштабных новогодних мероприятий в регионе решили отказаться.