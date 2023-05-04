Москва 04 мая 2023, 19:59 Продажи автомобилей «Москвич» выросли в два раза Завод «Москвич» продал вдвое больше машин в апреле, чем в марте 2023 года Эмблема автомобиля «Москвич» / РИА «Новости»

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В апреле продажи «Москвича» увеличились в два раза по сравнению с мартом. Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Завод «Москвич» в апреле реализовал 969 автомобилей. Этот показатель почти вдвое превышает объем мартовских продаж.

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Из общего числа проданных машин примерно 500 кроссоверов уже стоят на учете. Физические лица купили 513 автомобилей, а 235 сделок состоялись по программе трейд-ин.

Автомобили, собранные на Московском автомобильном заводе «Москвич» / РИА «Новости»

«Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним паркам составили 456 автомобилей», — отметили в пресс-службе завода.

По информации агентства «Автостат», в апреле дилерам в России удалось реализовать в общей сложности 75,6 тысячи новых легковушек. В марте продали 25,3 тысячи новых автомобилей марки Lada.

Сейчас дилерская сеть «Москвич» представлена 55 точками продаж и обслуживания в 25 российских регионах.