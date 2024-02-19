19 февраля 2024, 09:25
Москва создаст одну из лучших транспортных систем в мире до 2030 года
Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы Москвы до 2030 года
В ближайшие годы в Москве продолжат развивать транспортную систему. О планах ее модернизации до 2030 года рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге.
«Наша цель — сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли. Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте», — отметил он.
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Глава города заявил о расширении сети рельсового каркаса и об участии Москвы в реализации крупных инфраструктурных проектах федерального значения, включая ВСМ и развитие ЦТУ.
По словам мэра, в столице продолжат замену подвижного состава на новый, а также будут возводить Московские городские вокзалы. В новых жилых кварталах повысят пешеходную доступность для создания быстрых маршрутов к станциям.
Собянин добавил, что в ближайшие годы еще больше начнут применять современные технологии, в том числе чтобы развивать беспилотный трамвай и оплату по биометрии во всех видах транспорта. Также намерены использовать ИИ для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки.
Представители ЦОДД Москвы также запустили тестирование светофора с функцией предупреждения об автомобилях. Это обеспечит безопасное передвижение для горожан.
Сергей Собянин
Дептранс Москвы
Москва
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