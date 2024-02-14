Москва 14 февраля 2024, 16:45 Москва продаст четыре участка для индивидуального жилищного строительства Москва выставит на продажу четыре участка под ИЖС в ТиНАО РИА «Новости»

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В начале 2024 года Москва продаст четыре участка под ИЖС в поселении Кленовское, село Кленово, в ТиНАО площадью от 0,15 до 0,19 гектара. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что спрос на землю для строительства частных домов со стороны горожан продолжает расти.

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«Если в 2022 году они купили у города 55 объектов площадью 8,2 гектара, то в 2023-м — уже 80 площадью 10,59 гектара», — подчеркнул Гаман.

Участки располагаются вблизи друг друга на окраине села, неподалеку от пожарно-спасательной части, и позволят новым собственникам возвести дома общей площадью до 2,7 тысячи «квадратов». В селе Кленово — развитая инфраструктура с магазинами, школой и детским садом, амбулаторией, спортивными объектами.

Приобрести участки возможно как через участие в открытом аукционе, так и обратившись в департамент городского имущества с соответствующим заявлением. Стартовую цену определят, исходя из кадастровой стоимости лота.

Также город продаст на торгах 25 машино-мест в Таганском районе. Они расположены в подземном гараже на Средней Калитниковской улице, 15.