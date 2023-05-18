Москва 18 мая 2023, 10:02 Дом на 609 квартир по реновации возведут в Северном Измайлове Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по реновации в Северном Измайлове РИА «Новости»

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В столичном районе Северное Измайлово появится новостройка с подземным паркингом. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на Игоря Войстратенко.

В Восточном административном округе столицы на 15-й Парковой улице планируют возвести жилое здание для участников программы реновации.

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«В Северном Измайлове появятся два монолитных корпуса, объединенных подземной автостоянкой», — уточнил Игорь Войстратенко.

В новостройке площадью 35,8 тысячи «квадратов» будет 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 трехкомнатных квартир с готовой внутренней отделкой по стандартам реновации. Корпуса предусмотрены для комфортного проживания граждан с ограниченными возможностями. Дом оснастят техническим оборудованием для безопасной эвакуации людей в случае ЧП.

Фасад здания оформят меланжевой плиткой натуральных оттенков. На первых этажах разместят комнаты для консьержа и колясочные, а также помещения общественного назначения. Во дворе дома появятся спортивная и детская площадки. На территории обустроят газоны с кустарниками и цветниками.

Ранее заммэра Бочкарев сообщил, что более 20 тысяч рабочих мест появится на западе Москвы в рамках реновации.