25 мая 2023, 10:39
Москва по итогам премии AIM стала лучшим инвестиционным городом
Мэр Москвы Собянин: столица победила в инвестиционной премии Annual Investment Meeting
Москва победила в международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting (AIM) в номинации «Центральная Азия, Кавказ и Россия». Она прошла в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Эта победа еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в столичную экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами», — подчеркнул он.
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Инфраструктуру города ежегодно развивают с помощью инвестпроектов. Кроме того, это позволяет увеличить количество рабочих мест в столице.
Специалисты строят современные промышленные, научные и культурные объекты. Москва уже привлекла более 250 миллиардов долларов иностранных вложений. Для них в городе действует специальная программа поддержки.
Премию проводят каждый год. На нем крупные инвесторы и предприниматели обмениваются идеями и знакомятся с потенциальными партнерами.
Ранее руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что «зеленые» облигации Москвы признали лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия».
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