24 мая 2023, 19:03
«Зеленые» облигации Москвы признали лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия»
ДЭП Москвы: столица выпустила «зеленых» облигаций на 70 миллиардов рублей
Москва получила международную климатическую премию как первый российский регион, выпустивший субфедеральные «зеленые» облигации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра со ссылкой на руководителя городского департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.
«Инвесторы поверили в „зеленые“ облигации, оценив надежный и ликвидный инструмент, относящийся к актуальной сегодня „зеленой“ повестке», — подчеркнула Багреева.
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Столица выпустила таких ценных с точки зрения экологии бумаг на общую сумму 70 миллиардов рублей, что стало рекордом для Московской биржи. Вырученные средства город направил на закупку 400 новых электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метрополитена.
Результаты вложений показали себя сразу. По итогам 2022 года выбросы загрязняющих веществ в Москве снизились почти на 600 тонн, а парниковых газов — примерно на 30 тысяч тонн.
Ранее москвичей пригласили на экофестиваль «Горизонт» на ВДНХ.
Экология
Москва 2023
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