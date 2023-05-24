Экология 24 мая 2023, 19:03 «Зеленые» облигации Москвы признали лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия» ДЭП Москвы: столица выпустила «зеленых» облигаций на 70 миллиардов рублей Фото Е.Самарина / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москва получила международную климатическую премию как первый российский регион, выпустивший субфедеральные «зеленые» облигации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра со ссылкой на руководителя городского департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

«Инвесторы поверили в „зеленые“ облигации, оценив надежный и ликвидный инструмент, относящийся к актуальной сегодня „зеленой“ повестке», — подчеркнула Багреева.

Реклама

Столица выпустила таких ценных с точки зрения экологии бумаг на общую сумму 70 миллиардов рублей, что стало рекордом для Московской биржи. Вырученные средства город направил на закупку 400 новых электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метрополитена.

Результаты вложений показали себя сразу. По итогам 2022 года выбросы загрязняющих веществ в Москве снизились почти на 600 тонн, а парниковых газов — примерно на 30 тысяч тонн.

Ранее москвичей пригласили на экофестиваль «Горизонт» на ВДНХ.