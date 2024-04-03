Интересное 03 апреля 2024, 18:14 Капризы погоды и прогнозы синоптиков. Какими будут май и апрель в Москве Синоптик Ильин: в начале мая в Москве будет достаточно тепло dpa / Global Look Press

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За последние две недели погода в столице сменилась несколько раз: от весеннего тепла до промозглого ветра. Когда природа перестанет шутить и в столицу придет настоящая весна, выяснял «360».

Жара как пришла, так и ушла

Последняя мартовская неделя в столице выдалась по-настоящему жаркой. Синоптик Михаил Леус рассказал, что Москва обновила тепловые рекорды.

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«Точное значение вчерашнего рекорда максимальной температуры воздуха в Москве составляет +23,2 градуса. В подмосковном Можайске — +24, в Коломне — +22,1 градуса», — написал синоптик, подводя температурные итоги 2 апреля.

Однако уже в среду, 3-го числа, сильный ветер обрушился на российский мегаполис. Виной тому — холодный атмосферный фронт, который принес пасмурную погоду и кратковременные дожди.

«Температура воздуха +15…+17 градусов, по области +14…+19. Ветер южный, юго-западный 6–11 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнил Леус.

Помимо ветра, в столицу пришло похолодание. Метеоролог сообщил, что с 10 до 12 часов температура держалась около +17 градусов, однако после полудня стала стремительно снижаться.

По словам Леуса, в четверг осадки продолжатся, а днем столбики термометров покажут от +5 до +7.

Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Когда в Москву вернется весна

Несмотря на капризы погоды, москвичи не оставляют надежды поскорее сменить куртки на более легкую одежду.

«Устойчивая теплая погода установится без различных скачков в третьей декаде апреля. В начале мая ожидается достаточно теплая погода — от +14 до +22 градусов. Небольшие осадки не исключаем, но и сильных ливней ждать не стоит, я имею в виду затяжные дожди», — сообщил «360» синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

По его словам, в четверг и пятницу в столице ожидается похолодание. Ночью в Москве и Московской области прогнозируют заморозки от 0 до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до уровня от +2 до +5 градусов.

Но в субботу показатели вновь поползут вверх — будет от +12 до +15 градусов, заверил синоптик.

Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чего еще ждать в апреле: прогноз синоптиков

Погода во второй декаде апреля будет капризной из-за перепадов температуры. Но ниже +10 градусов столбики термометров не опустятся.

«Будет колебаться в пределах от +8 … +13 до +13 …+18 градусов. Периодичность этих изменений — около двух суток», — уточнил Ильин.

Леус согласился с коллегой и заверил, что апрель продолжит мартовские погодные тенденции. Месяц ожидается теплее своей климатической нормы, особенно в первой половине, и будет беден на осадки.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Какая погода ожидается в майские праздники в Москве и Подмосковье

В майские праздники, скорее всего, будет очень тепло, рассказал Ильин. Температурные и погодные аномалии обойдут столицу и область стороной.

По данным сервиса «Яндекс Погода», первые дни мая в Москве окажутся достаточно теплыми. В светлое время суток температура может колебаться от +14 до +20 градусов, ночью — от +12 до +16 градусов. Очень комфортная погода для празднования и отдыха на природе.

При этом солнечных дней ожидается больше, чем дождливых. Осадки, скорее всего, будут кратковременными.

David Young/dpa / Global Look Press

Погода в апреле и мае по народным приметам

В былые времена люди не пользовались интернетом, ведь его попросту не было, так что ориентирами служили приметы. Часто население определяло грядущие события, например урожайность, по погоде.

Вот несколько народных примет:

— Если в апреле много дождей — жди грибного лета. Гроза в начале апреля — к теплому лету и большому количеству орехов.

— Если ласточки не прилетают в апреле, скорее всего, весна будет холодной.

— Тепло в начале мая означало холодное завершение месяца.

— Появление первых пауков знаменовало собой приход тепла. А если очень много майских жуков — это к засухе.