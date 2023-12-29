Москва 29 декабря 2023, 16:39 Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией Технология очистки вод на Люберецких сооружениях получила федеральную премию Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» / Telegram

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Уникальные решения на Люберецких очистных сооружениях в Москве завоевали премию Правительства России в области науки и техники. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Премией отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов», — уточнили в ведомстве.

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Технологию в течении 20 лет разрабатывали сотрудники АО «Мосводоканал», НПО «Лаборатория импульсной техники» и МФТИ. Ее проектная производительность составила три миллиона кубических метров в сутки, что помогло повысить экологическую безопасность столичного региона.

Пресс-служба комплекса горхозяйства добавила, что данная технология опередила по эффективности зарубежные аналоги. Ее преимуществом стало то, что она не причиняет ущерб окружающей среде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил основные факторы улучшения экологической ситуации в Москве и рассказал о программе озеленения столицы.