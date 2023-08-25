Экология 25 августа 2023, 10:48 Собянин перечислил основные факторы улучшения экологии в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал об улучшении экологической ситуации в столице РИА «Новости»

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В Москве активно работает программа озеленения. Ежегодно в столице улучшается экологическая ситуация, подчеркнул мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Динамика того, что происходит вокруг нас: в земле, в воде, в воздухе, — она радикально улучшается и будет дальше улучшаться. Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается», — подчеркнул он.

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По его словам, в столице регулярно внедряют высокотехнологичные производства, проводят модернизацию очистных сооружений. Кроме этого, в Москве улучшилась и транспортная ситуация: по городу стали ездить экологичные автомобили. Также еще одним фактором улучшения экологии является частая очистка берегов рек и самих водоемов и локальное строительство специальных сооружений.

Таким образом, в Москве снизилась концентрация оксида углерода в 2,1 раза, диоксида серы в два раза, оксида азота в 1,7 раза и взвешенных частиц в 1,7 раза. Зеленые зоны стали занимать половину территории столицы, заявил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что за последние годы Москва создала и благоустроила почти тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств. Кроме этого, в столице прошла реконструкция тысячи дворов. Мэр назвал город самым зеленым мегаполисом в мире.