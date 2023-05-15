Москва 15 мая 2023, 09:28 Московскому метрополитену исполнилось 88 лет Мэр Москвы Собянин поздравил москвичей с Днем рождения метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Московскому метрополитену сегодня исполнилось 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наш метрополитен входит в число мировых лидеров: по точности соблюдения расписания, интенсивности движения и темпам строительства. Им по праву гордятся все москвичи», — подчеркнул градоначальник.

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Собянин добавил, что в этом году полностью запустили Большую кольцевую линию. И эта ветка сейчас — мировой рекордсмен по протяженности.

Также завершили строительство новых тоннелей на участке Замоскворецкой линии между станциями «Автозаводская» до «Орехово».

В заключение мэр отметил, что на этом обновление московского метрополитена не заканчивается. В этом году докупят еще около 300 самых современных вагонов.

Ранее заместитель Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об отделке станции метро «Лианозово». По задумке архитекторов, колонны на платформе облицуют алюминиевыми панелями. Ими же декорируют частично потолок и путевые стены.