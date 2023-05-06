Москва 06 мая 2023, 14:34 Началось оформление станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской ветки Заммэра Бочкарев: отделка путевых стен началась на станции метро «Лианозово» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специалисты приступили к отделке «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По задумке архитекторов, колонны на платформе облицуют алюминиевыми панелями. Ими же декорируют частично потолок и путевые стены.

Реклама

«Приступили к отделке нижней части путевых стен гранитом габбро, верхняя их часть будет облицована алюминиевыми панелями медного оттенка», — рассказал Бочкарев.

Сейчас специалисты заканчивают укладку светло-серого гранита на пол платформы.

В двух вестибюлях стены планируют оформить панелями под медь, колонны — под нержавеющую сталь.

Наклонный ход эскалаторов облицуют плитами из гранатового амфиболита.