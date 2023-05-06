06 мая 2023, 14:34
Началось оформление станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской ветки
Заммэра Бочкарев: отделка путевых стен началась на станции метро «Лианозово»
Специалисты приступили к отделке «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По задумке архитекторов, колонны на платформе облицуют алюминиевыми панелями. Ими же декорируют частично потолок и путевые стены.
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«Приступили к отделке нижней части путевых стен гранитом габбро, верхняя их часть будет облицована алюминиевыми панелями медного оттенка», — рассказал Бочкарев.
Сейчас специалисты заканчивают укладку светло-серого гранита на пол платформы.
В двух вестибюлях стены планируют оформить панелями под медь, колонны — под нержавеющую сталь.
Наклонный ход эскалаторов облицуют плитами из гранатового амфиболита.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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