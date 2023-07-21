Москва 21 июля 2023, 18:45 Московское «Динамо» представило новую форму видеороликом в стиле Гая Ричи Московский футбольный клуб «Динамо» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024 РИА «Новости»

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Представители московского ФК «Динамо» сняли видеоролик от первого лица с презентацией новой формы спортсменов. Сюжет опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Мы — „Динамо“. Нам нужно больше футбола. Мы — „Динамо“. И мы больше, чем футбол», — такой рекламный лозунг опубликовала пресс-служба клуба под видео.

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На кадрах видно, что спортсмены испытывают новую форму на прочность, а также на влагоустойчивость. Ее выполнили в традиционном дизайне и классических для клуба бело‑голубых цветах. Кроме этого, на футболках разместили рекламные логотипы спонсоров.

В первом туре нового сезона Российской премьер‑лиги «Динамо» встретится на своем поле с футбольным клубом «Краснодар». Матч начнется в пятницу, 21 июля, в 19:00 по Москве.

Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями о работе с главным тренером клуба Марцелом Личкой на сборах.