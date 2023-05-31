Москва 31 мая 2023, 08:57 Московский производитель увеличил выпуск чипсов на 66% Овчинский: столичный производитель увеличил выпуск чипсов на 66% Фото: freepik.com

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Столичная компания произвела вдвое больше чипсов, чем в прошлом году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

За четыре месяца этого года предприятие «Московский картофель» выпустило на 4,8 миллиона пачек чипсов больше, чем в прошлом году. Компании удалось нарастить объемы производства благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки.

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В ассортименте предприятия появились новые вкусы: томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие.

Продукцию компании можно купить во всех российских регионах как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках. Также продукт представлен на маркетплейсах и в сервисах доставки. Кроме того, чипсы экспортируют за границу — в Беларусь, Южную Осетию, Узбекистан, Армению, Молдавию.

Производитель с 1963 года занимается выпуском снеков из специальных сортов чипсового картофеля. Для продукции отбирают лучшие клубни, которые проходят несколько этапов обработки и очистки.

Ранее горожанам рассказали, что производитель готовой еды увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту в Москве.