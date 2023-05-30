Москва 30 мая 2023, 10:14 Московский производитель готовой еды увеличил выпуск продукции на 25% благодаря нацпроекту Производитель готовой еды увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичное предприятие по производству готовой еду увеличила выпуск продукции и увеличила сотрудникам зарплату на 15% благодаря нацпроекту. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на департамент экономической политики и развития.

Торгово-производственная компания «НВН», которая работает под маркой «Нам-ням», нарастила выпуск продукции на пилотном потоке на 25% с помощью нацпроекта «Производительность труда». На протяжении полугода предприятие благодаря специалистам регионального центра компетенций Москвы смогло усовершенствовать приготовление сэндвичей.

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За шесть месяцев выявили и с помощью инструментов бережливого производства сократили факторы, которые мешали расти производительности. Кроме того, провели аудит сырья и материалов, установили и исключили избыточные операции, а также оптимизировали рабочее пространство. Помещение цеха поделили на две зоны, организовали места хранения сырья и инструментов. Это помогло упорядочить производство и сократить рабочие смены на два часа.

В итоге за полгода стали выпускать больше сэндвичей на четверть — с 1,5 до 1,86 тонны в сутки. Время изготовления сэндвичей уменьшилось в 3,6 раза — с 4,3 до 1,2 суток. Также на 17% снизился объем продуктов, находящихся в стадии обработки. Предприятие сможет и дальше самостоятельно внедрять новые методики на других производственных участках. В компании стали применять полученный опыт в цехах, где изготавливают горячие блюда, салаты и полуфабрикаты.

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