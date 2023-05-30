Подмосковье 30 мая 2023, 09:24 Глава Реутова поздравил бизнесменов с Днем предпринимателя

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Глава Реутова провел бизнес-завтрак под эгидой проекта «Выбирай свое». Мероприятие приурочили ко Дню предпринимателя.

Проект «Выбирай свое» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению. В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, глава городского округа Реутов Станислав Каторов, первый заместитель начальника финансово-экономического управления АО «ВПК „НПО машиностроения“» Михаил Шепелев, заместитель главы администрации Реутова Анастасия Гайлиш, председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова, муниципальные депутаты и предприниматели.

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«Всегда радостно приезжать к предпринимателям Реутова на встречу. Вы обладаете всеми необходимыми качествами для реализации самых смелых и перспективных решений, обеспечения развития экономики не только в Реутове, но и во всей Московской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю стабильности и надежных партнеров. А мы со своей стороны продолжим реализовывать региональные программы и оказывать государственную поддержку», — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

На круглом столе были рассмотрены несколько реализующихся в Реутове проектов импортозамещения.

«Наша компания ООО „ГлавОрто“ — первая в выпуске полного цикла создания протезов для военнослужащих ВС РФ. Специалисты компании по современным технологиям и преимущественно из отечественных комплектующих изготавливают качественные индивидуальные ортезы и протезы для инвалидов. Ещё одна компания, которая не осталась в стороне от непростой обстановки в стране — ООО „Интертекстиль.корп“. Они начали производить индивидуальные перевязочные пакеты для военнослужащих. Образец товара успешно прошел испытание в боевых условиях. Для производства перевязочных пакетов компания уже закупила современное оборудование, а сотрудники прошли переквалификацию для работы на новых станках. Сейчас коллеги находится на стадии получения регистрационного удостоверения в Росздравнадзоре», — сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Кроме того, в ходе встречи глава округа отметил и компанию ООО «Кофепод». Предприятие вышло на международный уровень по продаже капсульного кофе.

«Наша компания „Кофепод“ работает с 2015 года. В прошлом году она увеличила свои производственные мощности, переехав в новое здание. Компания заняла значительную долю рынка иностранных брендов, а также сохранила разнообразие вкусов изготавливаемого кофе. В день здесь выпускается до 150 тысяч капсул. Группе компаний „Кофепод“ предоставлены субсидии на возмещение части затрат на закупку оборудования на сумму более 10 миллионов рублей», — сказал Станислав Каторов.

Также на мероприятии предпринимательскому сообществу рассказали о мерах поддержки, которые вскоре будут запущены в Подмосковье.

«С 1 июня наши предприниматели смогут подать заявку на развитие франшизы и выход на маркетплейсы — это можно будет сделать до конца 2023 года. Также объединены субсидии на покупку и лизинг оборудования, то есть одна заявка на две услуги, введен новый сервис предпроверки, чтобы помогать бизнесу правильно оформлять заявки и избегать ошибок. С 1 августа вступают в реализацию субсидии для соцпредприятий и гранты для социальных и молодых предпринимателей. А с 1 сентября будут доступны новые субсидии для промышленных предприятий», — рассказала заместитель главы администрации Анастасия Гайлиш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность внедрения дополнительных мер поддержки для бизнеса.

«В Подмосковье около 430 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 530 тысяч самозанятых. В сегменте работают почти два миллиона человек. Нам важно постоянно искать дополнительные стимулы для бизнеса, делать так, чтобы открыть и вести свое дело было просто и удобно», — сказал Андрей Воробьев.

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