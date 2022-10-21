Новые деревья появились в Капотне на набережной Москвы-реки благодаря активистам МНПЗ | 360°

Экология 21 октября 2022, 18:54 Новые деревья появились в Капотне на набережной Москвы-реки благодаря активистам МНПЗ

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Активисты Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) вместе с городским департаментом природопользования и охраны окружающей среды высадили новые деревья в Юго-Восточном округе столицы, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года и является частью программы социнвестиций «Родные города» «Газпром нефти». Оно стало частью проводимой по всей России акции по восстановлению зеленых насаждений «Сохраним лес».

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Волонтеры высадили свыше 80 молодых лиственниц, ив и каштанов в Капотне на набережной Москвы-реки. Новые деревья дополнили ландшафт районного парка. Специально для этого саженцы вырастили в специальных питомниках и адаптировали к местному климату.

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Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер назвал особым долгом проявление заботы об окружающей среде. По его словам, для этого завод продолжает масштабную экологическую модернизацию.

«Вместе с обновлением оборудования, вносим вклад в озеленение: минувшим летом мы открыли парк с лиственными и хвойными деревьями. Всего за 10 лет работники нашего предприятия уже высадили 3 тысячи деревьев в столичных парках и скверах. И сегодня их стало еще больше», — отметил Зубер.

В акции принял участие и руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Он назвал Юго-Восточный округ одним из самых зеленых в столице.

«После комплексного благоустройства Капотни по программе «Мой район» и модернизации Московского НПЗ экологическая ситуация вышла на качественно новый уровень. Здесь создан большой современный парк, приобрели большую популярность мероприятия по высадке деревьев. Эта традиция очень нравится москвичам», — заявил он.

Кульбачевский добавил, что в Москве продолжат проводить подобные программы и вовлекать в них как можно больше местных жителей и волонтеров.