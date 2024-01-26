Москва 26 января 2024, 09:56 Городской вокзал "Петровско-Разумовская" начали возводить на севере Москвы Собянин: в Москве приступили к созданию городского вокзала Петровско-Разумовская Eduard Kudryavitsky/AiF/Global Look Press

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На севере Москвы началось строительство городского вокзала "Петровско-Разумовская". Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1», — уточнил он.

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По словам мэра, после открытия вокзала транспортная ситуация станет лучше для 190 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

Глава города добавил, что в перспективе планируется, что вокзал будет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут с комфортом пересаживаться, не доезжая до центра мегаполиса.

Все московские автовокзалы также оснастили единой системой навигации. Теперь будет удобнее добираться до станций и ориентироваться на них.