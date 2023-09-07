Москва 07 сентября 2023, 18:28 Московский городской вокзал «Лианозово» МЦД-1 открыли после реконструкции Собянин открыл новый московский городской вокзал «Лианозово» на севере столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по реконструкции московского вокзала «Лианозово» МЦД-1 завершили. Сегодня его открыли мэр Москвы Сергей Собянин вместе с замгендиректора ОАО «РЖД» Олегом Тони, сообщило агентство «Москва».

«В Лианозово построена железнодорожная станция, которую специально перенесли и совместили со станцией метро. Теперь у двух районов — Дмитровского и Лианозово — есть общее соединение через эту железнодорожную станцию с выходом на метро», — отметил мэр.

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Московский городской вокзал «Лианозово» МЦД-1 перенесли на 350 метров ближе к новой станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря этому время пересадки сократилось вчетверо.

На первом этапе реконструкции возвели две новые платформы для пассажиров и северный подземный вестибюль, который соединили со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд.

На втором этапе строители приступили к возведению южного подземного вестибюля. Его интегрируют с действующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через улицу Дубнинская.

Ранее три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в Москве. Это позволит улучшить транспортную доступность района Северный.