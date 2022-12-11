Москва 11 декабря 2022, 17:16 Московских водителей предупредили о гололедице в воскресенье и понедельник МЧС по Москве предупредило водителей о гололедице на дорогах 11–12 декабря РИА «Новости»

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Московским водителям в воскресенье и понедельник, 11–12 декабря, следует внимательнее следить за дорогой из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил глава управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Москве Александр Борисович, его слова привела пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что Гидрометцентр предупреждал о сильных осадках, мокром снеге и ледяном дожде с 15:00 12 декабря до 09:00 12 декабря.

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«На дорогах гололедица, скорость ветра составит около 15 метров в секунду. Рекомендуем водителям снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до впереди идущих машин», — сказал Борисович.

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Представитель МЧС посоветовал москвичам избегать близкого нахождения рядом с рекламными щитами и не оставлять детей без присмотра.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в понедельник, 12 декабря, Москву накроет тропический ливень. Объем суточных осадков составит 33 миллиметров, это почти 60% от месячной нормы.