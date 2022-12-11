Экология 11 декабря 2022, 13:02 Москву накроет тропическим ливнем после выходных Синоптик Тишковец пообещал москвичам тропический дождь в понедельник РИА «Новости»

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Тропический дождь прольется в Москве в понедельник, 12 декабря. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, температура поднимется до +5 градусов, а уже собравшийся снежный покров уменьшится минимум втрое

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«До 33 миллиметров суточных осадков прольется на Москву в понедельник, небывалое для зимнего месяца. Это количество составит почти 60% от всей нормы декабря», — сказал синоптик.

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Тишковец добавил, что объем осадков 12 декабря установит рекорд за всю историю наблюдения в Москве в эту дату. Прошлый максимум зафиксировали в 1981 году, когда выпало 23 миллиметра осадков.

Синоптики Гидрометцентра России объявили о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области до семи утра 12 декабря из-за гололедицы на дорогах и снегопадов.

Метеорологи предполагают, что налипание льда на дорогах сохранится как минимум до 11 утра во вторник, 13 декабря.