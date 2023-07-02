Москва 02 июля 2023, 12:15 Московские выпускники спели «Я русский» вместе с Shaman в Парке Горького НТВ: школьники отметили выпускной в московском Парке Горького с песнями Shaman РИА «Новости»

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Одиннадцатиклассники отгуляли выпускной в Парке Горького в Москве. Школьники танцевали до рассвета и подпевали Shaman. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Во время праздника на сцене появился певец Shaman со своим главным хитом «Я русский». Московские выпускники хором подпевали артисту.

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Один из выпускников признался, что пришел в парк Горького только ради музыканта.

«Мы считаем, что здесь после Shaman находиться бессмысленно. Но выйти уже нельзя. Только на Shaman мы пришли, конечно, ради одной песни», — отметил он.

Мероприятие собрало примерно 40 тысяч выпускников московских школ. Перед юными виновниками торжества также выступили Филипп Киркоров, Митя Фомин, группа «Дискотека Авария», Глюкоза и Мот, Артур Пирожков, Люся Чеботина.

За безопасностью следили около полутора тысяч сотрудников разных ведомств, уточнил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с выпускным.