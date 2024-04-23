Москва 23 апреля 2024, 12:10 Московские производители предложили свою продукцию байерам из стран СНГ Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производители высокотехнологичной продукции при поддержке центра «Моспром» представили свои разработки на онлайн бизнес-миссии со странами СНГ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В рамках онлайн бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта „Моспром“, 10 московских компаний провели более 100 встреч с байерами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ», — сказал он.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В мероприятии приняли участие производители медицинских изделий, постаматов, станций зарядки электротранспорта, продукции для автоматизации телефонии и других товаров. Например, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Научные развлечения» презентовала потенциальным заказчикам учебное оборудование для детсадов, школ и вузов, а «ВИП Камилла» — абсорбирующее белье.

Дистрибьюторы из Казахстана заинтересовались досмотровым оборудованием и средствами защиты. Партнеры из Узбекистана обсудили с московскими компаниями перспективу локализации серийного производства литий-ионных аккумуляторов для спецтехники и использование дефектоскопов в транспортной сфере.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При поддержке центра «Моспром» столичные компании сумели переориентировать сбыт на рынки Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы увеличился почти на 9%.