23 апреля 2024, 12:10
Московские производители предложили свою продукцию байерам из стран СНГ
Производители высокотехнологичной продукции при поддержке центра «Моспром» представили свои разработки на онлайн бизнес-миссии со странами СНГ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В рамках онлайн бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта „Моспром“, 10 московских компаний провели более 100 встреч с байерами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ», — сказал он.
В мероприятии приняли участие производители медицинских изделий, постаматов, станций зарядки электротранспорта, продукции для автоматизации телефонии и других товаров. Например, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Научные развлечения» презентовала потенциальным заказчикам учебное оборудование для детсадов, школ и вузов, а «ВИП Камилла» — абсорбирующее белье.
Дистрибьюторы из Казахстана заинтересовались досмотровым оборудованием и средствами защиты. Партнеры из Узбекистана обсудили с московскими компаниями перспективу локализации серийного производства литий-ионных аккумуляторов для спецтехники и использование дефектоскопов в транспортной сфере.
При поддержке центра «Моспром» столичные компании сумели переориентировать сбыт на рынки Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы увеличился почти на 9%.
Бизнес
Экономика
Москва
Реклама
Реклама