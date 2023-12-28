Москва 28 декабря 2023, 09:35 Московские компании расширили экспортную географию Собянин: компании из Москвы расширили географию экспорта Freepik

Читать 360tv в

Столичным компаниям удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», — уточнил он.

Реклама

Глава города отметил, что около 25% ННЭ Москвы приходится на продукцию машиностроения. Ее отправляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет.

Продукция химпромышленности составила 18% экспорта. В частности, пластмассу, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные изделия поставляют в Бразилию, Белоруссию, КНДР, Казахстан, Индию, Турцию и Мексику.

Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности — 4%. Их закупают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджане.

Московские компании также отправляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметику, полиграфические изделия.

На днях президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные государства. Разрешение распространяется только на определенные объемы.