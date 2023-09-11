Москва 11 сентября 2023, 14:56 Московские предприниматели представили продукцию на выставках в 10 странах мира Фурсин: московские предприниматели представили продукцию партнерам из 10 стран Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные предприниматели регулярно участвуют в зарубежных выставках под объединенным брендом Made in Moscow при поддержке городского экспортного центра. С 2018 года в них приняли участие более 1,6 тысячи предприятий. Компании наладили экспортные поставки в ОАЭ, ЮАР, Нигерию и многие другие дружественные страны, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«С начала года в зарубежных выставках при поддержке города уже приняли участие более 200 компаний Москвы. Партнеры и покупатели в дружественных странах смогли познакомиться с услугами IT-компаний и производителей высокотехнологичного оборудования, товарами пищевой, косметической, медицинской промышленности, брендами одежды и другой столичной продукцией», — подчеркнул он.

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Фурсин добавил, что в этом году стенд Made in Moscow впервые открылся на выставках в Иране и Марокко. Всего столичную продукцию представили в десяти странах мира. Кроме того, с начала года более 200 столичных компаний представили продукцию за рубежом.

Кроме этого, осенью предприниматели Москвы отправятся на крупнейшую выставку IT-технологий GITEX в Дубае. Также мебельные предприятия впервые представят свои товары на Index Saudi в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Ранее подмосковных предпринимателей пригласили на турнир по стратегии и управлению бизнесом.