Подмосковье 10 сентября 2023, 12:54 Подмосковных предпринимателей пригласили на турнир по стратегии и управлению бизнесом Фото: unsplash.com

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В Московской области продолжается регистрация для участия в турнире за Кубок Подмосковья по стратегии и управлению бизнесом. Это региональный этап международного чемпионата Global Management Challenge, сообщили в министерстве инвестиций региона.

Подать заявку по ссылке могут индивидуальные предприниматели, сотрудники организаций МСП и начинающие коммерсанты. Их будут принимать до 10 октября.

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Первые тренинги начнутся уже 12 сентября.

«В рамках обучающей программы действующие предприниматели протестируют рыночные гипотезы и отработают свои навыки в организации финансового планирования, управления командой и персоналом, действий в условиях кризиса, поиска точек роста доходов и снижения расходов», — уточнили в ведомстве.

На очный финал в Москве пригласят восемь лучших команд. На нем определится победитель Кубка Московской области.

Участие бесплатное. Каждый участник получит сертификат о прохождении программы с международной аккредитацией, диплом о повышения квалификации РАНХиГС и дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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