Москва 23 февраля 2024, 10:19 Московская неделя моды стартует в столице в марте Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта 2024 года Freepik

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С 1 по 8 марта пройдет вторая Московская неделя моды. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В дни открытия и закрытия модного мероприятия состоятся коллективные показы российских дизайнеров, в которых будут участвовать артисты.

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С 2 по 7 марта в центральном выставочном зале «Манеж» дизайнеры из разных регионов России презентуют свои коллекции.

В показах примут участие иностранные модельеры по двустороннему договору о сотрудничестве, подписанному во время форума BRICS+ Fashion Summit.

В течение всей Московской недели моды в ЦВЗ «Манеж» можно будет купить одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там же будет работать В2В-шоурум — профессиональная площадка для бизнесменов.

В феврале и марте на ВДНХ посетители также смогут ознакомиться с экспозициями, посвященными искусству и литературе. В том числе гостям расскажут о моде XIX века.