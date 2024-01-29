Москва 29 января 2024, 07:22 Московская компания изготовила более 3 миллионов единиц косметики в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания BAZE professional, производящая уходовую косметику и бытовую химию, выпустила за 2023 год более трех миллионов единиц продукции. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Она сообщила, что в Москве каждый год в среднем открываются порядка 100 малых предприятий в различных отраслях промышленности.

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«Например, косметическая компания запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики», — отметила Степанова.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По ее словам, за период с мая по декабрь 2022 года производитель выпустил около 300 единиц продукции, а в 2023 году компания нарастила выпуск уже до трех миллионов единиц. BAZE professional также расширила ассортимент: предприятие стало производить бытовую химию, в том числе таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды, гели и капсулы для стирки и другие товары.

Москва поддерживает производственные компании и создает комфортные условия для бизнеса. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Ранее московская компания за год увеличила объемы производства ореховых снеков в два раза. «Амидис Групп» в 2023 году выпустила свыше 264 тысяч упаковок с полезными перекусами.