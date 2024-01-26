Москва 26 января 2024, 20:17 Московский производитель ореховых снеков за год нарастил выпуск в два раза Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

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Столичное предприятие «Амидис Групп» в 2023 году выпустило свыше 264 тысяч упаковок ореховых снеков, что в два раза превысило показатели 2022-го. Как отметила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова, особенность компании в том, что она выпускает вкусную и полезную продукцию.

Компания не использует масла, поэтому продукты сохраняют свои полезные вещества. Ореховые снеки компании очень любят те, кто следит за здоровьем. Кроме того, есть из чего выбрать — разные виды орехов и на любой вкус. Можно попробовать кешью или миндаль с морской солью, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей, паприкой и томатом, даже кайенским перцем.

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«Более 250 компаний в Москве производят продукты питания — хлебобулочные, рыбные, мясные, молочные, овощные, фруктовые и кондитерские изделия. Они активно развиваются, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Значительную поддержку в этом им оказывает город, предоставляя свыше 20 системных мер», — рассказала Степанова.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Сейчас предприятие модернизирует производство, чтобы запустить новую товарную марку вместе с крупной российской розничной торговой сетью. В планах на 2024 год — нарастить объем производства до 600 тысяч единиц продукции, расширить штат сотрудников и ассортимент. Генеральный директор компании Михаил Сморщ отметил, что покупатели ценят качество и натуральный состав продуктов компании.

«Кроме того, мы получаем запросы от различных торговых сетей, которые хотят внедрить нашу продукцию под собственной торговой маркой. В ближайшее время заключим контракт с одной из них. Это даст возможность значительно увеличить объемы выпуска и создать новые рабочие места», — заявил Сморщ.

В столице России очень развито производство, тут работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. В Москве производят сложную технику, медоборудование, лекарства, косметику, одежду и обувь, мебель и многие другие товары. Каждый год в городе появляются сотни предприятий, а регион помогает бизнесменам субсидиями, льготными ставками и другими мерами поддержки.