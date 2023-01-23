Эксклюзив 23 января 2023, 11:02 Мороз в Москве ослабнет к концу недели — метеоролог Метеоролог Шувалов назвал преувеличением желтый уровень погодной опасности в Москве и МО Сайт мэра и правительства Москвы

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Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «360», что нет причин для беспокойства: льда на дорогах станет не так много и подует не сильный, но холодный ветер.

«Насчет желтого уровня могу сказать, что это, на мой взгляд, небольшое преувеличение относительно гололедицы, потому что она, да, присутствует, но не носит экстремального характера и не тянет на штормовое предупреждение», — сказал он.

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Сильному ветру, по словам Александра Шувалова, просто неоткуда взяться. Он подует с запада, юго-запада и немного с юга, притянет холод. Это немного необычная, но довольно часто встречающаяся ситуация, потому что на юго-востоке холоднее.

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«Погода на этой рабочей неделе очень однородная, я бы сказал, что здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели», — рассказал метеоролог.

Он предупредил о небольших снегопадах время от времени. Температура воздуха ночью поднимется выше, чем обычно в этих числах января, до -2…-7 градусов, днем до -1…-4 градусов. К концу недели ночные морозы, по словам Александра Шувалова, смягчатся на 1,5-2 градуса. Снегопад придет только ближе к 30 и 31 января.

Такой прогноз по осадкам подтвердил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что в конце января из-за снегопадов высота снежного покрова в Москве увеличится с 23 до 29-34 сантиметров. Обычно эти дни становились самыми холодными в году, но на этот раз придут только легкие морозы.