Москва 20 ноября 2023, 10:42 Мороз, солнце и снег придут в Москву с 21 ноября Вильфанд: морозно, снежно и солнечно будет в Москве с 21 ноября РИА «Новости»

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В Москве с 21 ноября ожидается морозная, солнечная и слегка снежная погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни снегопада в столице не будет. Снег покроет землю слоем в 1-2 сантиметра.

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«По-настоящему пушкинская погода придет со вторника, когда выпадет небольшой снежок», — рассказал Вильфанд.

Как сказал метеоролог, снежный покров станет ощутимым только 24 ноября и к этому моменту будет лежать в 90% регионов страны. Сейчас же он установился на 80% территории России.

Температуру в системе отопления Москвы уже подняли из-за холодов. Специалисты столичной коммунальной службы будут постоянно регулировать ее, ориентируясь на показания температурных датчиков и краткосрочные прогнозы синоптиков.

А ночь на 19 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени.