Москва 13 июля 2023, 11:29 Молочные кухни в Москве получили около 80 тысяч тонн продукции Собянин: московские молочные кухни получили 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту Сайт мэра и правительства Москвы

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Молочно-раздаточные пункты в столице получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному договору, подписанному с двумя местными молокозаводами в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства. Мы же взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий. Сергей Собянин мэр Москвы

Глава города добавил, что в прошлом году начали поставлять продукцию по офсету. В частности, сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре.

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По его словам, эти комбинаты сейчас удовлетворяют спрос примерно 20% горожан в сфере молочных продуктов. Также заводы поставляют товары практически во все российские регионы.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в девяти молочно-раздаточных пунктах в столице закончили ремонт.