13 июля 2023, 11:29
Молочные кухни в Москве получили около 80 тысяч тонн продукции
Собянин: московские молочные кухни получили 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту
Молочно-раздаточные пункты в столице получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному договору, подписанному с двумя местными молокозаводами в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства. Мы же взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий.
Сергей Собянин
мэр Москвы
Глава города добавил, что в прошлом году начали поставлять продукцию по офсету. В частности, сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре.
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По его словам, эти комбинаты сейчас удовлетворяют спрос примерно 20% горожан в сфере молочных продуктов. Также заводы поставляют товары практически во все российские регионы.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в девяти молочно-раздаточных пунктах в столице закончили ремонт.
Бизнес
Сергей Собянин
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