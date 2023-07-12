12 июля 2023, 12:21
Девять молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве
Заммэра Москвы Ракова: в девяти молочно-раздаточных пунктах в столице закончили ремонт
К новому московскому стандарту привели девять молочно-раздаточных пунктов. В этом году планируют обновить в общей сложности 61 такой объект, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному — в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО. Их общая площадь составляет более 730 квадратных метров.
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Она отметила, что после ремонта в июле открыли восемь пунктов. За прошлые два года отремонтировали также 23 молочные кухни. В итоге уже 32 объекта функционируют по новому московскому стандарту.
Реклама
В зданиях поставили новые окна, двери и заменили сантехнику. Также помещения оснастили современной системой пожарной безопасности и кондиционерами. Внутри провели отделку и поставили удобную мебель.
Ракова добавила, что при обновлении объектов специалисты применяют передовые решения по организации пространства и навигации по аналогии с новым московским стандартом поликлиник, чтобы сотрудникам и посетителям стало комфортнее там находиться.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой больнице в Коммунарке.
Ремонтные работы
Москва 2023
Анастасия Ракова
Реклама
Реклама