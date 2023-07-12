Москва 12 июля 2023, 12:21 Девять молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве Заммэра Москвы Ракова: в девяти молочно-раздаточных пунктах в столице закончили ремонт Сайт мэра и правительства Москвы

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К новому московскому стандарту привели девять молочно-раздаточных пунктов. В этом году планируют обновить в общей сложности 61 такой объект, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному — в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО. Их общая площадь составляет более 730 квадратных метров. Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Она отметила, что после ремонта в июле открыли восемь пунктов. За прошлые два года отремонтировали также 23 молочные кухни. В итоге уже 32 объекта функционируют по новому московскому стандарту.

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В зданиях поставили новые окна, двери и заменили сантехнику. Также помещения оснастили современной системой пожарной безопасности и кондиционерами. Внутри провели отделку и поставили удобную мебель.

Ракова добавила, что при обновлении объектов специалисты применяют передовые решения по организации пространства и навигации по аналогии с новым московским стандартом поликлиник, чтобы сотрудникам и посетителям стало комфортнее там находиться.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой больнице в Коммунарке.