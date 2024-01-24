Москва 24 января 2024, 15:35 Многофункциональный центр построят на северо-востоке Москвы Гаман: многофункциональный центр построят в районе Отрадное в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Участок Березовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в первом квартале этого года. На нем возведут многофункциональный центр, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки», — уточнил он.

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Рядом с участком площадью 0,17 гектара находятся жилые дома и электродепо «Владыкино».

Договор об аренде заключат на четыре года и 10 месяцев. После возведения и оформления здания в собственность у арендатора появится исключительное право на приобретение участка. Принять участие в открытом аукционе смогут все желающие.

Ранее в центре Москвы на торги выставили коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр.