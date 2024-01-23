Москва 23 января 2024, 13:55 Коммерческое помещение в центре Москвы выставили на торги Москва выставила на торги коммерческое помещение у станции метро «Бауманская» Freepik

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Власти Москвы выставили на открытый аукцион по продаже коммерческое помещение в Басманном районе Москвы недалеко от станции метро «Бауманская». Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного исторического здания в Басманном районе», — уточнил он.

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Здание относится памятнику архитектуры «Комплекс жилой застройки XVIII–XIX веков „Главный дом усадьбы князей Гагариных — П. П. Кувшинникова — Поповых с флигелем“». Будущий владелец помещения будет обязан выполнять требования по сохранению объекта культурного наследия.

Цену определят на онлайн-аукционе 13 февраля на торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 1 февраля.

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