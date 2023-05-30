Москва 30 мая 2023, 14:49 Многофункциональный комплекс с прогулочной зоной на крыше построят в ТПУ «Авиамоторная» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: многофункциональный комплекс построят в ТПУ «Авиамоторная» пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы

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В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная» построят многофункциональный комплекс. Его визитной карточкой станет прогулочная зона на крыше. Все необходимые документы для строительства уже подписали, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Общая площадь объекта — 36,6 тысячи квадратных метра. В комплексе обустроят жилые и нежилые помещения. Высота здания достигнет 21 этажа», — рассказал он.

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В торговый центр люди будут заходить не только с улицы, но и из вестибюля станции метро «Авиамоторная». Тут будут работать магазины, кафе, фудкорт и центр семейного досуга. Под здание обустроят парковку на 82 машиноместа.

Торговые площадки отделят от жилых апартаментов. Для вторых выделят 516 помещений, в том числе консъержные и зоны ожидания гостей.

На крыше, помимо прогулочных зон, поставят игровые комплексы и спортивные тренажеры.

Комплекс станет новым местом притяжения жителей района Лефортово.

Ранее заместитель руководителя города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвестор построит общественно-деловой комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров у транспортно-пересадочного узла «Кунцево».