Москва 09 сентября 2023, 16:52 Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 сентября поучаствовал в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Он проголосовал в электронном виде, сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути, выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна», — отметил премьер.

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Глава правительства и раньше голосовал с помощью системы ДЭГ. В частности, в 2022 году Мишустин отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов в электронном виде. Еще годом ранее премьер в онлайн-режиме участвовал в выборах депутатов Госдумы.

Президент Владимир Путин также проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы 9 сентября. Он назвал электронное голосование очень удобным и надежным.

Единый день голосования будет проходить 9 и 10 сентября. Москвичи смогут в течение двух дней выбирать мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в дистанционном формате.