Москва 09 сентября 2023, 13:22 Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы Президент Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы 9 сентября РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принял участие в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Президент проголосовал онлайн из своего рабочего кабинета, сообщил ТАСС.

Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Москве. После чего на экране его компьютера высветилась надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!»

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До этого представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент воспользовался таким форматом из-за своего напряженного графика.

Путин и раньше голосовал дистанционно. В частности, в 2022 году на выборах муниципальных депутатов Москвы он воспользовался системой ДЭГ. Позже президент назвал голосование в онлайн-режиме очень удобным и надежным.

Глава города Сергей Собянин также в субботу поучаствовал в Едином дне голосования. Он сделал свой выбор в электронном формате.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО будут проходить еще на протяжении двух дней. Отдать свой голос москвичи смогут 9 и 10 сентября, посетив избирательные участки или дистанционно.