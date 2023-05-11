Эксклюзив 11 мая 2023, 17:25 Неизвестный снаряд нашли рядом с ТЭЦ на севере Москвы Источник «360»: снаряд обнаружили в лесополосе в районе ТЭЦ на севере Москвы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На севере Москвы в лесной зоне обнаружили неизвестный снаряд. Рядом находится ТЭЦ, сообщил «360» источник.

«Опасную находку обнаружили на улице Лобненской в Северном административном округе Москвы, на территории Дмитровского района», — рассказал источник.

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Он уточнил, что на место происшествия вызвали саперов. По предварительным данным, боеприпас похож на снаряд времен Великой Отечественной войны.

UPD: после обследования саперной группой информация о наличии взрывчатки не подтвердилась, снаряд времен войны.

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