Москва 26 января 2024, 16:04 «Милый колобочек». Панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки Московский зоопарк показал видео с первыми кувырками панды Катюши

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Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения — он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Катюша отрабатывает кувырок», — написала она.

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На кадрах ролика видно, как маленькая панда прижимает к полу голову, ныряет вперед, заваливается на бок, а потом перекатывается на спину. Выглядит немного неуклюже, но видно, что Катюша очень старается.

«Молодец! Упорная и целеустремленная, уже получается!» — написали подписчики в комментариях.

Они также назвали Катюшу «пушистым кабачком» и «милым колобочком».

Акулова также рассказала, что Катюша начала все повторять за матерью. Она научилась спать на лесенках, как Диндин.

Telegram-канал директора Московского зоопарка Светланы Акуловой

Накануне маленькая панда попыталась преодолеть порог между вольерами. Однако мать Диндин не позволила ей этого сделать.