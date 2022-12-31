Москва 31 декабря 2022, 19:34 Метро, МЦК и наземный транспорт заработают бесплатно в новогоднюю ночь в Москве Московское метро, МЦК и наземный транспорт будут работать бесплатно в новогоднюю ночь Pxhere

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Московское метро, МЦК и ночные и востребованные направления наземного общественного транспорта будут перевозить пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего будет работать 166 наземных маршрутов, в частности 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных. Бесплатно передвигаться можно будет с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января по московскому времени.

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«Это позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках», — отметили в сообщении.

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Из-за ограничения входа на Красную площадь с 22 часов по Москве закроют выходы 5, 6, 7 станции метро «Охотный ряд». При этом перекрывать дороги в новогоднюю ночь в столице не планируют. После наступления полуночи парковку на всех улицах города сделают бесплатной, кроме парковок со шлагбаумами.

В метро будут показывать новогоднее обращение президента России Владимира Путина. На эскалаторах и в наземном транспорте прозвучат поздравления, которые записали популярные артисты.

Новогоднее обращение российского лидера к россиянам в уходящем году стало самым продолжительным и составило девять минут.