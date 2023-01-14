Москва 14 января 2023, 20:29 Метеоролог рассказал, какая погода будет на Крещение в Москве Метеоролог Позднякова: Крещение в 2023 году окажется самым теплым за последние 15 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крещение в 2023 году в Москве окажется самым теплым за последние 15 лет. Об этом сообщил портал «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

Регион окажется в теплом секторе атлантического циклона. Ожидается облачная погода на протяжении почти всех суток 19 января и осадки преимущественно в виде дождя, отметила метеоролог. Столбик термометра в столице поднимется до двух градусов тепла.

Реклама

«Это будет самое теплое за последние 15 лет Крещение — это однозначно», — сказала Позднякова.

Реклама

Она напомнила, что до этого самым теплым в Москве было Крещение в 2007 году. Тогда на улице было около 6,3 градуса тепла.

«Такой величины температура не достигнет, но плюсовые два-три градуса — это очень много для этих чисел января», — подчеркнула метеоролог.

Крещение проходит ежегодно 19 января. По традиции в этот день приходят массовые купания в прорубях.

Кратковременное потепление на Крещение в столице также спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Теплая погода для этого времени года придет в Москву 18–19 января, и продлится до конца недели.