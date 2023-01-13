Экология 13 января 2023, 15:32 Москвичам пообещали краткосрочное потепление с 18–19 января Синоптик «Фобос» Синенков: в Москве ненадолго потеплеет с 18–19 января Сайт мэра и правительства Москвы

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Потепление до +3 градусов ненадолго придет в Москву в среду-четверг, 18–19 января, и продлится до конца недели. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В грядущие выходные и понедельник, по его словам, температура все еще будет отрицательной. В субботу и воскресенье в столице будет до -3, а в Московской обасти до -5 градусов. В понедельник ожидается около -2, но уже ночью во вторник температура воздуха начнет постепенно расти. Днем будет около 0, а в среду и четверг — от +2 до +3.

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Синенков уточнил, что во второй половине следующей недели вероятны дождь и мокрый снег. Повышение температуры продлится минимум до следующих выходных, 21–22 января, а затем вновь начнет холодать.

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Также синоптики предупреждали москвичей о возможной гололедице на дорогах на следующей неделе. Уточнялось также, что в эти выходные, 14 и 15 января, существенных осадков не прогнозируется.