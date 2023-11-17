Москва 17 ноября 2023, 15:14 Метеорный поток Леониды пройдет над Москвой в ночь на субботу РИА «Новости»: москвичи увидят метеорный поток Леониды в ночь на субботу РИА «Новости»

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В ночь на субботу жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода», — рассказала синоптик.

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Облаков на небе почти не будет, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за звездопадом. Астрономическое явление смогут наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября жители любой точки Земли. Наиболее впечатляющим вид будет около двух часов ночи.

Кроме того, в столице продолжит идти снег. Высота снежного покрова достигнет шести сантиметров к концу следующей недели.

В пятницу в Москве произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступила метеорологическая зима.