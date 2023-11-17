Общество 17 ноября 2023, 10:12 Метеорологическая зима пришла в Москву 17 ноября Метеорологическая зима наступила в Москве 17 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 17 ноября, в Москву пришла метеорологическая зима. В столице выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой температуры, сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — написал он.

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По словам Тишковца, сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.