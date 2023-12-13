Общество 13 декабря 2023, 13:49 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы «Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 14 декабря из-за гололедицы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда до 21:00 14 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, на дорогах образовалась гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть предельно аккуратными. Первым — соблюдать дистанцию и ехать на заранее пониженной передаче, вторым — переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора во избежание аварий.

Реклама

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье до 15:00 14 декабря.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 декабря, погода значительно ухудшится. В столице будет сильный снегопад, который уже назвали рекордным за 57 лет. Высота сугробов достигнет полуметра из-за циклона «Ваня». А первая декабрьская оттепель придет в город в воскресенье, температура воздуха будет равна нулю градусов.