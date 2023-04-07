Москва 07 апреля 2023, 22:58 Майское тепло придет в Москву на следующей неделе Синоптик Тишковец: воздух прогреется до 20 градусов тепла в Москве на следующей неделе Pxhere

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Следующая неделя для москвичей станет по-настоящему майской. Столбик термометра может подняться до 20 градусов тепла. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе вообще станет по-майски тепло», — рассказал он.

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Ночью температура не опустится ниже одного градуса тепла. Днем 10 апреля ожидается от +12 до +17 градусов. А уже 12 и 13 апреля воздух прогреется до 20 градусов тепла.

«Это не рекорд, но согласно метеостатистике, в прошлом веке в это время года так тепло было всего один раз в 10 лет», — рассказал Тишковец.

По его словам, в век глобального потепления всплески майского тепла в апреле происходят примерно каждые два-три года. Сейчас, подчеркнул синоптик, среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше пяти градусов тепла.

Подмосковный Минтранс порекомендовал водителям менять зимнюю резину на летнюю. В связи с устойчивой погодой в министерстве призвали не затягивать с этим процессом.