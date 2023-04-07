Подмосковье 07 апреля 2023, 14:11 Водителям Подмосковья порекомендовали менять резину Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал открывать сезон смены зимней резины на летнюю и не затягивать с этим процессом. По прогнозам синоптиков, уже с понедельника ночная температура в регионе будет устойчиво положительной.

Затягивать со сменой резины не стоит, потому что зимние покрышки имеют плохое сцепление с асфальтом в теплую погоду. Из-за этого тормозной путь увеличивается, да и сами шины изнашиваются.

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Минтранс напомнил, что на дорогах Подмосковья появились мотоциклисты, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными и почаще смотреть в зеркала.

Также, не стоит забывать, что у лесных животных начался период активности и они стали чаще выходить на магистрали и шоссе.

Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать инфраструктуру, в том числе дороги. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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