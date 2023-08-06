Москва 06 августа 2023, 13:37 Семью краснокнижных чибисов нашли специалисты Мосприроды Мосприроды обнаружило семейство краснокнижных чибисов в долине реки Ржавки Мосприрода

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У комплексного заказника «Зеленоградский» сотрудники Мосприроды обнаружили семейство чибисов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

В долине реки Ржавки, где водятся черныши, малые зуйки, а также чибисы, обнаружили пару птиц, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Судя по поведению взрослых птиц, они охраняли гнездо с потомством.

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Как рассказали в Мосприроды, самые яркие отличительные черты чибисов — узнаваемый хохолок узких длинных черных перьев на голове, а также длинный тонкий черный клюв. Пары обустраивают гнезда на земле, почти их не маскируя, селятся в полях, лугах и на пустырях. Обычная кладка насчитывает четыре птенца.

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