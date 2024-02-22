Москва 22 февраля 2024, 11:48 Летом на Красной площади проведут физкультурный парад Кремлев: физкультурный парад на Красной площади пройдет в августе 2024 года Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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В Москве в августе этого года на Красной площади состоится первый физкультурный парад. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, предложивший прошлой осенью российскому лидеру Владимиру Путину возродить эту советскую традицию.

Он уточнил журналистам, что парад соберет как минимум десять тысяч участников, включая звезд спорта.

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Кремлев в шутливой форме прокомментировал Shot возможность участия в параде звезд, побывавших на голой вечеринке Ивлеевой.

«Они будут волонтерами отрабатывать там, больше уборкой заниматься», — сказал он.

Кремлев добавил, что парад в первые выходные августа станет ярким мероприятием, которое смогут посетить все желающие бесплатно.

Накануне Путин во время церемонии открытия первых «Игр будущего» в Казани назвал российских спортсменов одними из самых сильных в мире. По его словам, международный мультиспортивный турнир будет вне политики.